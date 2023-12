La société xAI d’Elon Musk veut lever 1 milliard de dollars

La start-up d’intelligence artificielle xAI fondée par Elon Musk, qui veut rivaliser avec OpenAI (créateur de ChatGPT) et Google, est en train de lever des centaines de millions de dollars, d’après un document déposé mardi auprès de la SEC, le gendarme boursier américain.

L’entreprise fondée au printemps espère lever jusqu’à 1 milliard de dollars dans le cadre d’une offre d’actions, selon sa demande à la SEC. Elle y précise avoir déjà recueilli près de 135 millions de dollars auprès de quatre investisseurs, la première vente ayant eu lieu le 29 novembre, et dit avoir conclu un “accord contraignant” pour le reste des actions à vendre.

Le dirigeant de Tesla, SpaceX, X (anciennement Twitter) et Neuralink a créé xAI en réaction notamment à l’ascension d’OpenAI, qui a popularisé l’intelligence artificielle (IA) générative. Cette technologie, qui a marqué 2023, permet de produire textes, images et lignes de code sur simple requête en langage courant. Début novembre, Elon Musk a présenté “Grok”, un chatbot d’IA générative comme ChatGPT ayant un accès en temps réel “aux connaissances du monde via la plateforme X”, un “avantage unique et fondamental” selon le site de xAI.

“Grok est conçu pour répondre aux questions avec un peu d’esprit et a un côté rebelle, alors ne l’utilisez pas si vous détestez l’humour!”, précise encore la start-up. “Il répondra également à des questions épicées qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d’IA.” L’accès au prototype de Grok est pour l’instant réservé à un nombre limité d’utilisateurs.

OpenAI a obtenu des engagements à hauteur de 13 milliards de dollars de la part de Microsoft en début d’année.