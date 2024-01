Ericsson voit le marché de la 5G prendre un coup de froid

Il y a une demande moindre pour les équipements 5G dans le monde. Voilà ce qu’Ericsson constate dans ses résultats, et l’entreprise prévient que la baisse va se poursuivre cette année.

Le fabricant de réseaux suédois fait état d’une réduction nette de 16 pour cent de son chiffre d’affaires, soit 71,9 milliards de couronnes suédoises ou SEK (6,32 milliards d’euros) durant le quatrième trimestre de 2023. C’est toutefois moins que ce qui était initialement prévu. Le bénéfice d’exploitation (EBIT) s’est élevé à 7,37 milliards de SEK (648 millions d’euros), en recul par rapport à il y a un an, mais en hausse vis-à-vis des attentes des analystes.

La raison de cette baisse est à chercher du côté d’une demande moindre de matériel 5G. Ce dernier a longtemps généré des carnets de commandes pleins chez Ericsson, mais maintenant que le réseau est installé dans de nombreux pays, l’entreprise accuse le coup. Elle connait en fait un déclin à la fois sur les marchés matures comme l’Amérique du Nord et sur les marchés émergents comme l’Inde.

Chez Ericsson, on déclare s’attendre également à un marché incertain tout au long de 2024, avec une baisse des revenus RAN (Radio Access Network) dans le monde entier, à l’exclusion de la Chine. On table cependant sur des revenus supplémentaires via le client AT&T à partir du second semestre de cette année. Ericsson a signé un accord avec l’opérateur américain d’une valeur de 14 milliards de dollars, qui est en cours d’exécution.

En marge des résultats trimestriels, Ericsson a également annoncé que Lars Sandstrom deviendra son nouveau CFO à partir du 1er avril. Il succèdera à Carl Mellander.