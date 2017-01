Trouvez un médecin à tout moment avec DoctorAnytime

A présent qu'une première phase de capitalisation a rapporté 1 million d'euros, la plate-forme numérique devrait devenir une valeur établie. On n'y pense pas et ce, jusqu'au moment où on en a vraiment besoin après un déménagement: trouver un nouveau médecin de famille. Et c'est là qu'il faut se mettre à chercher. Ou peut-être êtes-vous en quête d'un dermatologue ou d'un gynécologue dans la région? La seule méthode évidente jusqu'il y a peu, était de se plonger dans l'annuaire téléphonique et espérer le joindre après quelques coups de fil. Tout cela, c'est bien fini car il y a à présent DoctorAnytime qui va résoudre le problème pour vous, selon Sylvain Niset (ex-Take Eat Easy). "En tant que patient, vous vous connectez au site web et, sur base de votre région, vous voyez apparaître une série de médecins classés selon leur disponibilité. Libre à vous de demander aussitôt un rendez-vous. Cela offre aussi un énorme avantage aux médecins eux-mêmes, car des chiffres, il ressort que nous pouvons ainsi réduire jusqu'à cinquante pour cent le nombre des communications téléphoniques qu'ils doivent traiter. Qui plus est: sur DoctorAnytime, un CRM est aussi prévu, sur lequel ils peuvent tenir à jour les dossiers des patients, afin de pouvoir entamer leur numérisation.

Niset s'est inspiré de DoctorAnytime.gr et en a lancé une franchise belge autonome, "même si la partie IT demeure en Grèce, où la plate-forme initiale a été développée." Nous jouissons cependant d'une certaine autonomie "car chaque pays possède ses propres règles et son propre système de sécurité sociale. C'est ainsi que les médecins grecs peuvent faire de la publicité, alors que c'est interdit chez nous. Il faut donc adopter une autre approche."

DoctorAnytime a été lancée il y a un peu plus d'un an sous la forme d'un modèle freemium. L'équipe commerciale - "sur nos 12 collaborateurs, 8 sont des business developers", déclare fièrement Niset - est à présent activement occupée à le transformer en abonnements payants. Pour 80 euros par mois, un médecin a accès à toutes les fonctions de la plate-forme. "Comparé au coût d'une secrétaire, cela représente une fameuse économie", affirme Niset. "Actuellement, nous avons déjà convaincu quelque sept cents médecins, et nous entendons augmenter encore ce nombre dans les mois à venir. Pour des raisons logistiques, nous nous focalisons pour le moment surtout sur Anvers et Bruxelles."

Si l'idée est grecque, le financement l'est en grande partie aussi. Niset y est certes allé lui-même de sa poche, mais a reçu l'aide de business angels hellènes pour un capital de départ de 100.000 euros avec lequel DoctorAnytime.be a pu décoller. Début décembre dernier s'est clôturée une première grande phase de capitalisation, qui a permis à la jeune entreprise de recueillir un million d'euros supplémentaires et ce, grâce à l'investisseur grec bien connu Apostolos Apostolakis (Venture Friends, efood.gr,...). "Nous devrions ainsi pouvoir poursuivre notre croissance", conclut Niset.