Survey Anyplace agrémente les enquêtes

Répondre à des questionnaires, cela peut-il être fun? Absolument, déclare Stefan Debois, founder de Survey Anyplace. Avec son partenaire Mark Penson, il a donc imaginé une plate-forme logicielle en ligne sur laquelle chaque client peut créer son propre questionnaire et recourir à de petits extras pour inciter les personnes ciblées à participer aux enquêtes. "Il y a pas mal de possibilités", explique-t-il. "C'est ainsi qu'on peut ajouter des éléments intéressants, afin que la personne interrogée apprenne quelque chose, ou opter pour un aspect ludique. Il est par exemple possible de prévoir une carte à gratter numérique que la personne ciblée peut 'scratcher' après avoir répondu à quelques questions, pour savoir ce qu'elle a gagné. Cela ne doit pas être quelque chose d'important: une mini-ristourne peut déjà servir d'encouragement. C'est là une façon de présenter une enquête non pas en tant que telle, mais comme un jeu. Et vous obtenez ainsi l'information dont vous avez besoin en vue d'améliorer votre marketing ou d'adapter votre activité. Tout se passe très simplement. Sans posséder de connaissance informatique, vous pouvez vous-même élaborer votre questionnaire, ajouter un lien à votre mail et accéder aux réponses fournies."

En tant que solution SaaS, Survey Anyplace est proposée sous la forme d'un modèle 'freemium', même si le but n'est pas que les utilisateurs en restent longtemps à l'option gratuite. "En qualité d'abonné gratuit, vous pouvez tester et apprendre ainsi à connaître notre application, mais vous n'allez recevoir que vingt formulaires complétés par mois. Pour 29 dollars par mois, vous pouvez en obtenir quatre cents et avoir accès à davantage de fonctions, telles une option de collecte d'adresses e-mail et la possibilité d'exporter votre lettre de nouvelles dans MailChimp par exemple. Nous disposons aussi d'une formule corporate pour plusieurs utilisateurs."

Pendant les cinq années d'existence de Survey Anyplace, quelque cinq cents clients ont trouvé leur place sur le marché. De grandes entreprises comme DKV, Eneco ou Triumph ont déjà exploité l'outil. "De bons clients sont également des attractions touristiques telles les Chutes du Niagara au Canada ou Cable Mountain Cable Way du Cap", ajoute Debois en souriant.

Place maintenant à la croissance, qui devrait surtout être possible via ce qu'on appelle l'inbound marketing (marketing entrant, ndlr), selon le fondateur. "Nous consacrons beaucoup d'énergie au contenu, comme par exemple un article sur la manière dont on rédige une introduction intéressante à un sondage. Ce faisant, nous souhaitons que des personnes se tournent automatiquement vers nous, dès qu'elles se mettent à réfléchir à l'élaboration d'un questionnaire. En outre, nous procédons aussi à de l'outbound marketing (marketing sortant, ndlr) auprès de grandes entreprises spécifiques."

Survey Anyplace s'est jusqu'à présent entièrement suffi à elle-même, et Debois ne souhaite pas que cela change: "Mark et moi avons créé l'entreprise ensemble avec un capital de départ de 220.000 euros, et nous n'avons pas eu besoin de plus jusqu'à présent. Nous avons bien entendu reçu des subsides de VLAJO, ainsi que du support et des conseils de Start It@KBC et nous avons entre-temps déjà atteint le seuil de rentabilité."