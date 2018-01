Découvrez d'autres aspects d'une ville avec Divercities

Il s'agit là d'une idée française hébergée depuis l'année dernière au sein de l'incubateur bruxellois Creatis. Divercities entend faire connaître différemment une ville aux touristes en leur présentant des lieux moins courus et en les emmenant à l'ombre des monuments que tout le monde connaît. "Nous avons mis au point une appli gratuite qui, en différents endroits d'une ville, dévoile une capsule donnant davantage de renseignements", explique Lucie Jacquemet de la start-up. "Cela peut être tout aussi bien du texte qu'une 'playlist' (liste de lecture, ndlr) musicale en rapport avec le lieu, ou qu'une vidéo."

Dépliant numérique

Quelques curateurs rétribués de chaque ville se portent garants du contenu. "Ils connaissent leur ville et savent ce qui vaut la peine d'être vu ou pas", selon Jacquemet. "Par ville et en fonction de sa taille, nous faisons appel à trois ou quatre d'entre eux. On peut ensuite explorer la ville en suivant un parcours délimité ou simplement cliquer sur un lieu aléatoire accompagné d'une capsule informative. Pour Bruxelles par exemple, il y en a 259."

C'est en vendant ces capsules que Divercities assure ses rentrées. "La ville de Bruxelles en a acheté pas mal", affirme Jacquemet, "Pour ces capsules, nous nous sommes associés avec le Free Shopping Bus qui dessert les différents quartiers commerciaux, mais nous en avions déjà réalisé une à propos d'une exposition à l'Hôtel Bloom. A Saint-Denis, nous avions, à la demande d'une école d'architecture, mis au point ce genre de parcours basé sur une exposition temporaire. Il s'agit là d'une sorte de dépliant numérique qui peut alors être diffusé."

Des capsules dans neuf pays

Créée le 22 juin dernier, Diversities souhaite à présent croître rapidement. "Nous avons adhéré au programme Creative Europe de l'UE et préparons ainsi un démarrage dans neuf pays. Nous envisageons entre autres des capsules en Espagne, Grande-Bretagne, Suède, Finlande, Allemagne, Danemark et même à Montréal. Un lancement à Barcelone et à Berlin est également bientôt prévu."

Divercities a pour origine la française 1D Lab, qui avait développé précédemment la plate-forme de diffusion (streaming) 1D Touch à la suite d'une phase de capitalisation d'1 million d'euros en 2015. "Avec le soutien européen apporté par Creative Europe - quatre millions répartis sur quatre ans - pour le déploiement dans ces neuf pays, nous nous trouvons progressivement dans une phase 'scale-up'. Mais ce ne sera que quand nous serons solidement ancrés dans ces pays que nous nous tournerons vers le reste du monde et que nous examinerons où l'utilisation locale du smartphone justifiera un lancement."