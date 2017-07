Datylon simplifie la visualisation des données

Tout a commencé comme un épiphénomène d'une autre start-up. Avec Eclipse, Erik Laurijssen et son partenaire avaient conçu une plateforme de marketing qui fonctionnait à merveille. Cependant, Erik ne s'attendait pas à ce que ses clients posent des questions sur la visualisation des données. Il est également apparu qu'il n'existait pas beaucoup d'outils pratiques adaptés. Après avoir vendu l'entreprise, il a semblé évident de prendre cette constatation comme point de départ pour le développement d'une nouvelle entreprise, explique le CEO.

Les templates dans le cloud

"En matière de visualisation des données, il existe un certain nombre d'outils que peuvent utiliser les analystes de données", déclare-t-il, "mais pour l'utilisateur professionnel ordinaire, il n'y a pas énormément de solutions permettant d'afficher correctement les données et de créer de beaux graphiques de marque, par exemple. Nous avons donc développé nous-mêmes une solution : notre plateforme Datylon, qui s'articule autour de deux éléments."

Pour commencer, un plug-in pour Adobe Illustrator permet aux designers de réaliser des templates pour la visualisation des données. "En effet, le gros problème de ce programme est que vous perdez votre mise en pages à chaque fois que vous modifiez vos données ou que vous en introduisez de nouvelles", ajoute Erik Laurijssen. "En intégrant les possibilités stylistiques de programmes tels que D3, Highcharts et Plotly dans Illustrator, nous changeons la donne. Vous pouvez ensuite publier les templates dans le cloud, pour que tous les utilisateurs professionnels puissent les utiliser. La visualisation des données est ainsi à la portée de tous, alors qu'en ce moment, certaines banques emploient pour cela des collaborateurs spécialisés."

Le plug-in Illustrator est disponible sous la forme d'une solution SaaS moyennant une redevance mensuelle. Les utilisateurs professionnels ordinaires paient 5 euros par mois pour utiliser les templates. La demande pour cette solution de Datylon témoigne de son grand attrait. "La première version de la plateforme, que nous avons lancée en 2015, a attiré 500 utilisateurs, dont quelques-uns à peine en Belgique, sans aucune publicité. Elle a donc immédiatement suscité un intérêt clair au niveau international."

Une nouvelle version après l'été

Une nouvelle version de Datylon sera lancée après l'été, afin de continuer à surfer sur cet engouement. "Notre site Internet attire encore spontanément de nombreuses personnes. En nous adressant aux influenceurs du secteur de la visualisation des données, nous voulons accroître notre notoriété. Si ça marche, nous investirons dans les growth hacks classiques pour générer de nouveaux utilisateurs."

Cette fois, Erik Laurijssen et son partenaire se lancent seuls. "Avec Eclipse, nous avons à l'époque suivi toute l'histoire du capital-risque, ce qui comporte des avantages, mais aussi des inconvénients. C'est pourquoi nous voulons recourir à l'autofinancement (bootstrapping) et jusqu'à présent, cela se passe très bien. Grâce à la réalisation de quelques projets personnalisés pour de gros clients, nous sommes déjà rentables et nous avons pu nous développer au point de devenir une équipe de vingt personnes. Pour le moment, nous voulons poursuivre sur cette voie. Mais s'il s'avère que le projet marche très fort lors du nouveau lancement, nous devrons à nouveau nous tourner vers le capital-risque, début 2018, pour continuer à évoluer."