Test Moto Z Play: le téléphone modulaire abordable

Avec son prix conseillé de 450 euros, le Lenovo Motorola Moto Z Play est l'appareil le plus économique de la série Moto Z. Il s'agit aussi du plus épais des deux modèles disponibles en Belgique. Le Moto Z est nettement plus mince et coûte quasiment deux cents euros plus cher. Ce que les deux modèles ont en commun, c'est qu'ils sont modulaires. Motorola a conçu dans ce but un système de Moto Mods qui fonctionne parfaitement. Vous disposerez d'un téléphone basic sur lequel vous cliquerez toutes sortes d'éléments séparés, comme un haut-parleur, un solide appareil photo ou un projecteur.

Le Moto Z Play basic est équipé d'un appareil photo de 16 méga-pixels à l'arrière et d'un second de 5 méga-pixels en façade. Il est assez grand avec son écran OLED de 5,5 pouces offrant une résolution assez moyenne de 1.080 pixels. C'est qu'on est aujourd'hui familier avec de 'meilleurs' écrans d'une résolution supérieure. Ses grands boutons semblent par moments plutôt enfantins, mais les couleurs de l'écran sont en revanche très agréables. Pour une utilisation quotidienne, la résolution ne cause pas le moindre problème.

Sous le capot moteur, on trouve un très solide processeur Qualcomm Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz. Il ne s'agit pas ici non plus de la puce la plus rapide du marché, mais elle fait parfaitement tourner Android 6.0.1 Marshmallow. Durant notre test, l'appareil s'est du reste mis de lui-même à niveau vers Nougat. Les jeux lourds pourraient poser problème à l'appareil. Le Moto Z Play possède 3 Go de RAM et 32 Go de capacité de stockage interne, extensible au moyen de microcartes SD. Un tiers environ de cette capacité de stockage d'origine est déjà occupé par Android et un tas de bloatware (logiciels envahissants) 'Moto', dont nous n'avions jamais entendu parler.

Longue autonomie de la batterie

La combinaison d'un écran relativement peu énergivore et d'une puce moderne contribue à garantir l'atout numéro un de ce Moto Z Play: sa batterie offre une autonomie étonnamment longue: deux jours au moins et ce, même si vous reproduisez des vidéos. La fonction 'turbo charge' permet de recharger l'accu rapidement, ce qui fait de l'appareil un compagnon idéal pour, disons, les longs déplacements. Autrement dit: cela explique aussi pourquoi il est assez épais. L'appareil tient ainsi moins bien dans la main du fait précisément qu'il a fallu trouver de l'espace pour sa batterie.

Le côté lourdaud de l'appareil ne s'arrange du reste pas quand on utilise les mods (modules). Les mods que nous avons testés, ajoutent en effet encore un centimètre ou plus à l'épaisseur de l'appareil. Lorsqu'on branche ce type de module, le Moto Z Play le reconnaît aussitôt. Notre appareil de test était fourni avec des mods pour un appareil photo, une batterie complémentaire, un haut-parleur et un projecteur. Ce qui est bon à savoir, c'est que Motorola fait faire aussi des mods par des tiers. C'est ainsi que la batterie supplémentaire est produite par Incipio.

Mods

Le pack accu est assez simple: il vous donne une 'vie' énergétique en plus, histoire de tenir le coup quelques jours sans devoir emmener de chargeur. Cliquez le battery pack sur le Moto Z Play, et il se met à recharger l'appareil. Quant au JBL Soundboost mod, il s'avère également assez facile à utiliser. Il vous permet de brancher un haut-parleur avec support à l'arrière du téléphone. Sympa certes pour se débarrasser de la sonorité type boîte de conserves d'un smartphone, mais notre intention n'était quand même pas de l'utiliser en tant que lecteur musical primaire.

Et puis, il y a encore le module Hasselblad True Zoom. Ce dernier se distingue de l'appareil photo de base par un capteur de 12 méga-pixels et par un flash au xénon, mais surtout par son zoom optique. Voilà une fonction qu'on rencontre rarement dans les appareils photo de smartphones. Le zoom optique permet des prises de vue de près sans perte de qualité, mais cela signifie évidemment qu'il faut installer un objectif assez volumineux sur l'appareil.

Le module le plus agréable, ou du moins le plus unique, c'est probablement le projecteur. Il s'avère en tout cas très pratique pour montrer vos vidéos de chats à tout un groupe d'amis ou de rapatrier des slides sans devoir connecter quelque part un appareil ou l'autre. Quelques inconvénients tout de même: ce pico-projecteur ne produit pas une lumière forte. Il faudra donc vraiment l'utiliser dans un lieu assez sombre. En outre, il s'avère aussi assez coûteux avec un prix conseillé de 300 euros. Pour un tel montant, vous pourrez en effet acquérir un bon projecteur autonome.

Milieu de gamme

C'est du reste un peu le problème de chacun de ces modules. Si vous voulez en disposer de plusieurs, que vous souhaitez utiliser très régulièrement, il vous faudra prévoir du matériel supplémentaire. En outre et si vous additionnez les prix de tous ces modules, vous ne disposerez plus - et de loin - d'un appareil économique. Pour ce montant, vous pourrez tout aussi bien acquérir un smartphone haut de gamme mince intégrant par exemple déjà un solide appareil photo et un haut-parleur.

En conclusion, Motorola est certes parvenue à rendre son téléphone modulaire agréable. Il s'agit d'un appareil basic très correct, utilisable directement, flanqué d'un ensemble de modules qui s'installent très aisément. Pour, disons, un ado, dans la chambre duquel le smartphone doit aussi servir d'appareil hi-fi, le haut-parleur par exemple peut s'avérer un bon achat. Soulignons que l'appareil n'a pas du tout besoin de ces gadgets. Le Moto Z Play, c'est surtout un solide smartphone de milieu de gamme, qui se distingue par la longue autonomie de sa batterie.