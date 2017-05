Un nouveau CEO chez Isabel Group

Jean de Crane a 54 ans et possède un master en IT. Il amène avec lui une grande expérience au niveau CxO et fait partie des conseils d'administration de diverses entreprises. Il est aussi un expert reconnu dans le domaine des paiements. "Jean de Crane dispose de l'expérience et de l'enthousiasme nécessaires pour guider l'entreprise tout au long de la transformation légale et technologique rapide en cours", déclare Frank Stockx, président d'Isabel Group, dans un communiqué de presse. Pour faciliter la transition, l'actuel CEO Johan De Meyer demeurera en place pendant trois mois encore, jusqu'au passage de témoin officiel qui se fera le 1er août.

Isabel Group a été fondé en 1995 à l'initiative des banques - encore et toujours ses actionnaires actuels - et est devenu le fournisseur le plus important de banking internet multi-bancaire pour utilisateurs professionnels en Belgique. Chaque année, Isabel traite 433 millions de transactions sécurisées pour un montant total de 2.600 milliards d'euros. Auprès du grand public, Isabel Group est surtout connu pour Zoomit: le service intégré d'applications de banking internet et mobiles permettant de consulter et de payer aisément les e-factures. Zoomit collabore avec 13 banques belges. Isabel Group a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 58,7 millions d'euros.