Visual Studio va suggérer un 'meilleur code'

Il s'agit en l'occurrence de Visual Studio IntelliCode qui, selon Microsoft, fera des suggestions intelligentes en vue d'améliorer la qualité du code et donc aussi la vitesse à laquelle il est écrit.

En même temps, Microsoft présente Live Share dans Visual Studio et VS Code. Les développeurs pourront ainsi développer et résoudre des problèmes conjointement dans les deux applications. Microsoft conclut en outre un partenariat avec GitHub, ce qui permettra de rendre Visual Studio App Center disponible dans le magasin de GitHub.

Azure Il y a aussi du nouveau AI pour la plate-forme 'cloud' Azure de Microsoft. C'est ainsi que l'entreprise prévoit désormais une série de modèles AI prédéveloppés sous l'appellation Azure Cognitive Services API. Ils devraient permettre aux développeurs de créer leurs propres applications au moyen de l'intelligence artificielle. Il s'agit ici notamment d'API en matière de reconnaissance vocale, de traduction et de conversion texte en parole. L'Azure IoT runtime devient désormais aussi open source.

Pour les projets de développement plus poussés, Azure prévoit des outils permettant de créer soi-même des modèles et de faciliter ainsi la préparation de données, la mise en oeuvre de modèles et le déploiement vers le nuage ou la périphérie (traitement local à la limite du réseau).