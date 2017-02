Vidéo: voici le nouveau Nokia 3310

Vous voulez probablement d'abord et surtout avoir confirmation de la rumeur qui circule depuis quelques semaines déjà: la présence de Snake. Et bien oui, une version un tantinet plus moderne du jeu développée par Gameloft est fournie d'origine.

Que cela soit bien clair: le nouveau Nokia 3310 n'est pas une copie de l'ancien 3310, mais plutôt un 'feature phone' (téléphone basique) disposant d'un peu plus de fonctions. C'est ainsi que l'appareil dispose désormais d'un appareil photo et permet de surfer sur le net et ce, même s'il s'agit ici plutôt d'un accès de base. Le nouveau Nokia 3310 n'est donc ni un 'dumb phone' comme l'était son prédécesseur, ni un smartphone, mais ce qu'on appelle un 'feature phone'.

Le Nokia 3310 se décline en rouge, jaune, bleu foncé et gris et coûtera 49 euros. HMD entend le lancer sur le marché sous la forme d'une espèce de second appareil. Avec 22 heures de conversation et un mois de stand-by, il convient idéalement à ceux qui, le week-end, laissent leur smartphone de côté ou qui ne possèdent pas de smartphone double SIM, mais qui veulent néanmoins être accessibles à deux numéros.

Aussi sur Facebook

En marge, le porte-parole de l'entreprise a explique que le jeu Snake se trouvera désormais aussi dans Facebook Messenger. Vous le retrouverez dans 'games' (la petite icône avec le contrôleur à jouer).

Ce n'est pas un 3310

Après la conférence de presse, votre serviteur a pu tester l'appareil quelques instants. Ma première impression: il tient bien dans la main et est comparable aux 'feature phones' lancés les dernières années par Nokia. Mais soyons clairs: ce n'est pas un Nokia 3310. Il s'agit d'un téléphone simple qui porte la même appellation et cible les plus nostalgiques d'entre nous. A vous de voir si vous voulez débourser 49 euros pour l'acquérir.