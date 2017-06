Une université parisienne entend utiliser l'AI pour surveiller les étudiants distraits

L'université française Paris School of Business veut recourir à l'intelligence artificielle pour détecter si des étudiants n'accordent pas l'attention voulue aux cours. L'appli AI baptisée Nestor contrôlera via l'analyse du visage et des yeux, si les étudiants sont suffisamment attentifs. Si tel n'est pas le cas, ils recevront un avertissement au moyen d'un message ou d'un courriel.