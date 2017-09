Une euro-commissaire: 'Le passage à la voiture électrique sera beaucoup plus rapide que prévu'

Selon la Commission européenne, le passage à la voiture électrique se fera plus rapidement que ce qui avait été prévu, il y a quelques années encore. Il s'agira donc de corriger sa stratégie industrielle: ne plus injecter de l'argent dans la recherche sur les moteurs à combustion, soutenir le déploiement de l'infrastructure de recharge et encourager l'industrie à produire des batteries.