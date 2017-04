Une entreprise belge imprime du chocolat en 3D

A la tête de cette entreprise, on trouve Gaëtan Richard, docteur en chimie et en cuisine. Les figurines en chocolat sont imprimées couche par couche d'une épaisseur de 0,2 millimètre chacune. Grâce à cette technique, il est possible d'obtenir toutes sortes de formes tridimensionnelles.

L'entreprise collabore avec le Smart Gastronomy Lab, qui se livre à de la recherche sur l'utilisation de la technologie dans le secteur de l'alimentation et des boissons. La durée du processus d'impression peut varier de dix minutes à trois heures. Le chocolat est alors directement prêt à être consommé. Récemment, l'entreprise a imprimé de petites bouteilles de bière en chocolat pour la brasserie Bertinchamps proche. Il est aussi possible de faire graver des logos, photos ou du texte sur des macarons ou sur du chocolat. Dans ce but, l'entreprise recourt au laser.

Le chocolat noir est le plus populaire, mais le chocolat au lait et le chocolat blanc sont aussi disponibles. Les prix varient fortement en fonction de la forme, de la taille et du type de chocolat.