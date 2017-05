Un nouveau ransomware basé sur l'index Big Mac

Des cybercriminels ont conçu une sorte de ransomware (rançongiciel) qui adapte son prix à l'emplacement de la victime. Fatboy, comme ce ransomware s'appelle, utilise à cette fin le Big Mac Index de la revue économique The Economist. Il s'agit là d'une liste assez frivole reposant sur le prix du Big Mac de McDonald's pour savoir si un pays ou une région s'en tire bien ou non sur le plan économique. Les victimes de Fatboy dans les pays caractérisés par un standard de vie plus élevé paieront donc davantage que celles vivant dans des pays plus pauvres.

Le raçongiciel est proposé via un modèle 'Ransomware-as-a-Service' avec support de la clientèle, voire un panneau 'partners' permettant aux utilisateurs de tracer les infections via des statistiques pratiques.