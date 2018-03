Un lobby télécom menace les états/villes américains qui veulent conserver la neutralité du net

Il s'agit en l'occurrence d'USTelecom, un groupe de lobbying regroupant notamment AT&T et Verizon comme acteurs les plus connus. Dans un message posté sur un blog et portant le titre apparemment bien intentionné 'All Americans Deserve Equal Rights Online', le groupe s'en prend aux villes et aux états qui, après la suppression de la neutralité du net veulent élaborer leurs propres règles pour éviter que des fournisseurs puissent discriminer ou facturer séparément certains services.

Dans ce communiqué, on peut lire que les fournisseurs internet ont travaillé d'arrache-pied pour installer des réseaux plus rapides et de meilleure qualité. Mais si des états adoptent localement une loi propre, ces investissements risquent de rester lettre morte. De plus, USTelecom se plaint du fait qu'un morcèlement soit une mauvaise chose, au point de contrevenir aux principes mêmes sur lesquels repose l'Amérique.

Tout cela mérite quelques nuances. C'est ainsi que la neutralité du net était un fait jusque fin de l'année dernière aux Etats-Unis. Ce n'est donc qu'à la suite de la suppression de ces règles qu'un morcèlement y a vu le jour, parce que certaines villes et certains états ont élaboré leurs propres règles en vue de protéger leurs citoyens et consommateurs.

Ars Technica fait observer ici qu'USTelecom avait dans le passé déjà, lorsqu'il y avait bien une réglementation uniforme aux Etats-Unis, accusé la FCC (Federal Communications Commission) en raison même de l'existence de cette réglementation, mais en vain. Le groupe ne s'intéresse donc pas tellement à l'uniformité, mais veut plutôt s'opposer à tous les niveaux à la neutralité du net.

Les états et les villes qui appliquent encore la neutralité du net localement, tels l'Oregon et Washington, peuvent donc s'attendre à des procès à leur encontre. "Nous allons contrer de manière agressive chaque tentative de la part d'un état ou d'une ville de morceler la structure réglementaire fédérale", affirme-t-on chez USTelecom.