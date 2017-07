Uber accusée par des utilisateurs de fauteuils roulants

Uber Technologies est pointée du doigt par un certain nombre d'utilisateurs de fauteuils roulants et d'associations de défense des intérêts des personnes handicapées. L'entreprise ne satisferait pas, selon eux, aux normes légales en vigueur à New York en matière d'accessibilité suffisante aux voitures-taxis pour les personnes à mobilité réduite.