Twitter Lite sort dans 21 nouveaux pays

Twitter Lite est une variante plus économe de l'appli Twitter bien connue et est spécialement destinée aux connexions plus lentes. Dans ce sens, elle fait quelque peu penser à Android Go et aux différentes applis que Google et Facebook avaient précédemment déjà lancées en vue de prendre position sur de nouveaux marchés en rapide croissance. Dans ces pays, les téléphones sont souvent bon marché, et les connexions internet lentes. Twitter Lite est conçue pour permettre un chargement plus rapide, tout en occupant un espace de stockage moindre.

Twitter déploie à présent Twitter Lite dans 21 nouveaux pays, pour en porter le total à 45. Il s'agit surtout de pays d'Afrique et du sud-est asiatique, de quelques états d'Amérique du Sud et d'autres européens comme la Roumanie, la Biélorussie et l'Ukraine. Avec son appli allégée, Twitter espère de nouveau augmenter le nombre de ses utilisateurs, puisque ce dernier s'était mis progressivement à stagner ces dernières années.