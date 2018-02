Twitter étonne avec une hausse de son chiffre d'affaires et en étant bénéficiaire

Au cours du trimestre écoulé, le chiffre d'affaires de Twitter a crû de 2 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente, pour s'établir à 731,6 millions de dollars (598,6 millions d'euros). Le bénéfice net a été de 91,1 millions de dollars, contre une perte de plus de 167 millions de dollars un an plus tôt.

La hausse du chiffre d'affaires et due à une augmentation des rentrées publicitaires. En raison d'améliorations apportées à l'appli et à l'amplification du contenu vidéo, les entreprises ont été incitées à consacrer plus d'argent au réseau social.

Transformation

Le CEO Jack Dorsey tente depuis quelque temps déjà de transformer Twitter du rôle de simple service de messagerie en un lieu où les gens se rendent pour savoir ce qui se passe en direct dans le monde. Il a conclu dans ce but des collaborations avec des organisations sportives et des sociétés d'actualités pour la diffusion en direct d'événements. Voilà qui devrait veiller à ce que les utilisateurs passent davantage de temps sur Twitter.

Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels est cependant une source de déception pour les analystes. Il est en effet resté plus ou moins constant (330 millions), alors que les experts du marché avaient prévu une hausse.