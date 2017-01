TransIP lance une alternative à Dropbox offrant 1 To d'espace de stockage gratuit

Après nos voisins du nord, nous allons nous aussi pouvoir faire appel à Stack: un service web offrant un espace de stockage en ligne gratuit de 1.000 giga-octets, soit 1 téraoctet. Ce service est comparable aux services américains populaires existants tels Dropbox, Google Drive ou Microsoft OneDrive. Mais ceux-ci sont dans la plupart des cas loin de proposer (encore) autant d'espace de stockage, puisqu'il est question de 10 ou 15 giga-octets.

Stack est un produit de TransIP: un fournisseur néerlandais de stockage dans le nuage et d'hébergement web. TransIP cible principalement les férus d'IT et de technique, les consommateurs traditionnels et le marché des PME. L'entreprise a à présent aussi des ambitions en Belgique. "C'est pourquoi nous y lançons maintenant Stack. Nous permettrons ainsi à tout un chacun de faire connaissance avec nos produits", explique Omar Benameur, CEO international chez TransIP.

Les données stockées dans Stack - qu'il s'agisse de photos, vidéos, fichiers ou documents de texte - sont conservés dans le centre de données de TransIP à Amsterdam. Toutes les règles européennes en matière de stockage des données et de respect de la vie privée sont garanties, selon Benameur. Pour ce qui est de la sécurité, Stack exploite une clé AES-256, et tout le trafic s'effectue via https. Stack est accessible via un client sur PC et Mac ou via des applis sur smartphone et tablette (iOs et Android). Ce qui est intéressant aussi, c'est que le protocole WebDAV est supporté, ce qui fait que l'utilisateur peut par exemple ajouter le service sous la forme d'un drive externe à son environnement PC.

C'est en octobre 2015 déjà que TransIP avait introduit Stack sur le marché néerlandais. L'entreprise y compte à présent quelque 105.000 utilisateurs. Au cours des premiers jours suivant le lancement, les serveurs se sont cependant crashés suite au grand succès rencontré. A l'entendre, TransIP serait à présent mieux préparé et offrirait une capacité serveur suffisante. Pour garantir l'évolutivité, Stack fonctionne toutefois provisoirement avec un système d'invitation. Quiconque souhaite tester le service, peut solliciter un code d'invitation via www.transip.be/stack.