Toyota présente un appareil orthopédique robotisé pour patients paralysés

Le Welwalk WW-1000 est conçu pour offrir une aide suffisante pour permettre à des patients en partie paralysés de réapprendre au fil du temps à marcher de manière indépendante. L'appareil robotisé est installé sur la jambe concernée et est accompagné d'un élément motorisé au niveau du genou. L'utilisateur marche sur un tapis spécial supportant son poids. Du personnel médical est présent pour tout commander au moyen d'un écran tactile.

Les prestataires de soins pourraient louer le système pour quelque 3.000 euros par mois après avoir versé un montant initial unique de quelque 8.600 euros. L'appareil orthopédique intègre des capteurs permettant à un thérapeute humain de régler avec précision le support nécessaire pour le patient. L'appareil pourrait radicalement réduire la durée de réhabilitation des personnes partiellement paralysées.

La population japonaise vieillit plus rapidement que le reste du monde. 26,7 pour cent des Japonais étaient âgés de plus de 65 ans en 2015, contre 17,65 pour cent en Belgique en 2013. On s'attend à ce que la vente de ce type de robotique augmente progressivement, afin que les personnes actives dans la société puissent apporter leur aide aux seniors.