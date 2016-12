The Birdhouse va accueillir 15 nouveaux pensionnaires

344 dossiers ont été transmis à The Birdhouse dans le cadre de ce programme accélérateur d'une durée de six mois. 30 mentors y ont sélectionné 15 starters, un choix qui a été annoncé ce mercredi soir. Rejoindront donc The Birdhouse Gand le 9 janvier prochain Luggage Butler, Washcot, Wonky, AcademicLabs, Friends and Fools, Kayzr/BeSports, Sparble, LumiGen et Draw. La filiale anversoise sera, elle, bientôt la base active de World of Waw, iFLUXsampling, Slickapps/Cheers, PixelBrave, Hublio et Alma.Care.

Sur les 344 entreprises qui s'étaient inscrites, 34 pour cent disposaient déjà d'un produit fini, et 10 pour cent possédaient déjà un investisseur. Selon le CEO et co-fondateur Jan-Willem Callebaut, The Birdhouse recherche surtout des entreprises technologiques détenant un produit qui soit suffisamment fini, ou ayant déjà un 'proof of concept' (preuve de concept) leur permettant d'aborder le marché. L'objectif est de les aider pendant un semestre afin de trouver les premiers clients (payants), de se structurer et de décrocher des investissements.

The Birdhouse engage en outre aussi toute une série de nouveaux mentors destinés à accompagner les start-ups et scale-ups. Chaque entreprise se voit attribuer trois mentors. La liste complète des mentors - un mix de CEO, d'entrepreneurs et de personnes chevronnées du monde ICT - se trouve ici.