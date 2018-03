Tesla rappelle au niveau mondial 123.000 voitures pour des boulons qui rouillent

Le constructeur automobile Tesla n'avait jamais encore rappelé autant de voitures en une fois. Au niveau mondial, les propriétaires de Sedan Model S construites avant avril 2016 doivent s'enregistrer. Tesla a en effet observé des cas extrêmes de corrosion au niveau des boulons de la direction assistée.

Selon un courriel de l'entreprise d'Elon Musk adressé aux propriétaires des voitures, il s'agit d'une mesure proactive. "Si les boulons cèdent, le conducteur pourra encore et toujours rouler avec sa voiture, mais une puissance supérieure sera alors nécessaire", peut-on lire dans le courriel de Tesla. "La direction assistée fonctionnera moins bien, ce qui fait que la voiture sera plus difficile à conduire à plus faible vitesse et pour les manoeuvres de rangement. En conduite à plus grande vitesse, le problème sera moins ressenti du fait que la direction assistée est alors moins sollicitée."

Le constructeur automobile insiste cependant sur le fait qu'il n'y a aucune raison de ne plus utiliser les voitures concernées. La résolution du problème ne prendrait qu'une heure, et Tesla informera ses clients, dès que les pièces de rechange seront disponibles dans leur environnement.

Ce n'est pas la première fois que l'entreprise rappelle des voitures. L'année dernière, Tesla avait ainsi rappelé 53.000 Model S et Model X en raison d'un problème de frein à main. Le plus important rappel de voitures Tesla précédent remonte toutefois à trois ans, lorsque 90.000 Model S étaient aux prises avec un problème au niveau des ceintures de sécurité.