Telenet Business introduit le téléchargement internet à 500 Mbps dans les PME

A partir du 1er avril, les PME pourront souscrire l'abonnement Corporate Fibernet 500/50 Mbps de Telenet Business: le produit par câble coaxial le plus rapide de Telenet, caractérisé par des vitesses de 500 Mbps en téléchargement et de 50 Mbps en chargement. Ce produit sera immédiatement disponible dans toute la zone couverte par Telenet à partir du 1er avril. Les vitesses élevées offertes devraient permettre de faire tourner de manière fluide les applications professionnelles dans le nuage, ainsi que la visioconférence en haute définition réelle sans le moindre à-coup. Rappelons que les abonnements Corporate Fibernet actuels proposent un maximum de 240 Mbps en téléchargement et de 40 Mbps en chargement avec une bande passante garantie en option jusqu'à 5 Mbps.

Connexion backup via VDSL

Le produit intègre du reste aussi une connexion internet backup via VDSL. Avec le nouvel abonnement, le client aura le choix parmi plusieurs vitesses pour cette connexion backup, allant de 10/1 Mbps à 70/10 Mbps. Les clients Corporate Fibernet auront en outre droit également à un support 24/7 par des spécialistes télécoms b2b, ainsi qu'à une garantie de service et de réparation (SLA). Le prix final dépendra de la ligne de backup choisie et des SLA convenus. Il démarrera à 250 euros, hors TVA.

Les clients Telenet résidentiels ne doivent pas espérer directement ce genre d'augmentation de vitesse jusqu'à 500 Mbps. Une mise à niveau similaire pour les abonnements résidentiels n'est en effet provisoirement pas à l'ordre du jour, selon la porte-parole de Telenet, Isabelle Geeraerts.