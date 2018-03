TEDxBrussels: 'Notre avenir n'est pas remis en cause'

Dans un communiqué, Rudy Aernoudt, le curateur de TEDxBrussels, affirme que l'édition de 2018 a été 'un formidable événement présentant d'excellents orateurs et de remarquables performeurs'. Il indique que l'organisation se compose, en plus de lui-même, d'un directeur de la logistique et du titulaire de la licence. Ce dernier doit respecter les obligations imposées par l'organisation-mère TED.

"TED a décidé que le titulaire de la licence, qui fut impliqué dans l'incident, ne peut plus assumer cette responsabilité. Mais cela ne remet pas en cause l'avenir de TEDxBrussels, mais cela conduira uniquement à une réorganisation de l'équipe TEDx. Ne vous faites donc aucun souci. TEDxBrussels a un 'brave new future' " (en référence au 'brave new world' alias 'le meilleur des mondes'), le livre, dont la thématique constituait le fil rouge de l'édition 2018 de TEDx.

TEDxBrussels pourra donc se poursuivre l'année prochaine, si elle trouve en temps voulu un nouveau titulaire de licence. Il faut que ce soit quelqu'un qui a déjà participé à un événement TED officiel (ou qui y participera). Ce dernier point est moins évident qu'il n'y paraît: quiconque souhaite prendre part à ce type d'événement, doit en faire la demande et argumenter clairement pourquoi il ou elle pourrait apporter quelque chose à la communauté TED. Seule une personne sélectionnée, peut obtenir un ticket d'accès. Pour la prochaine édition qui aura lieu à Vancouver, les tickets 'économiques' à 5.000 et 10.000 dollars sont en outre déjà vendus.

Cela ne semble pas être un frein pour le curateur de TEDxBrussels. Et de citer le courriel que lui a envoyé hier mardi Jay Harratti, directeur exécutif de TED: "TEDxBrussels a constitué au fil des ans une puissante communauté et a acquis une solide réputation. Nous espérons que nous pourrons ensemble passer sans encombre cette période difficile". Le curateur conclut ensuite: 'Donc à l'année prochaine, chers fans de TEDxBrussels.'

Il n'a par contre rien déclaré à propos des raisons qui ont conduit l'organisation à évacuer l'artiste de performance Deborah De Robertis de la scène.