Steam lance un concurrent de Twitch

Le service de diffusion de Steam, la plate-forme de jeux de l'éditeur Valve, a été mis en ligne - par inadvertance - brièvement la semaine dernière déjà, mais à présent, il vient vraiment d'être lancé. Le premier programme émis par Steam TV est The International, la compétition e-sports annuelle basée sur DOTA 2, un jeu de type arène de bataille en ligne multi-joueur édité par Valve même.

L'objectif est de diffuser des jeux vidéo via Steam TV. C'est donc quasiment ce que fait le service de streaming Twitch. A cette différence près que le joueur peut démarrer les diffusions directement sur la plate-forme de jeux. L'application web lui affiche la liste de ses amis de Steam et lui permet de lancer une diffusion, conjointement avec un groupe d'amis. L'éditeur Valve a déjà indiqué qu'il envisage d'étendre le support de streaming à d'autres jeux qu'il propose sur sa plate-forme de téléchargement.

La diffusion de jeux (par laquelle quelqu'un ou une équipe joue et d'autres regardent) est un marché en croissance. Le principal service de diffusion de jeux, Twitch (propriété d'Amazon), possède par exemple 15 millions d'utilisateurs quotidiens. De plus, il y a aussi la concurrence plus modeste de YouTube Gaming et Microsoft Mixer. Steam bénéficie déjà de l'avantage de démarrer avec un vaste groupe de joueurs. Il s'agit en effet de la plate-forme de téléchargement la plus importante au monde, et elle a donc un public entièrement acquis à sa cause. Steam va à présent tenter de faire de même avec ses diffusions.