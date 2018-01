Spotify expérimente une appli radio personnalisée

Le service de streaming Spotify a introduit sa nouvelle appli Stations dans le Google Play Store. A l'entendre, il s'agit là d'une appli expérimentale destinée à simplifier au maximum l'écoute musicale. Elle propose des stations de radio personnalisées, un concept qui avait précédemment déjà été appliqué par des services musicaux tels Pandora.

Tout comme Spotify, Stations peut être utilisée gratuitement. Vous pourrez écouter de la musique sans aucune limite. Le hic, c'est que les utilisateurs non-payants de Spotify se verront proposer régulièrement des réclames audio. De plus, il ne leur sera pas possible de stocker des chansons, même pas les clients payants du reste.

Simplicité

Selon le descriptif même de l'appli Stations, Spotify entend avec celle-ci miser sur la simplicité. Dès que vous aurez lancé l'appli, vous devriez pouvoir écouter de la musique sans trop cliquer et sans saisir de commandes de recherche. Vous naviguerez via l'interface et choisirez parmi des stations comme Acoustic Hits, Feel Good et Workout.

Enfin, Stations accorde aussi de l'attention à la personnalisation. L'appli tiendra par conséquent compte de vos goûts musicaux personnels. Dans son interface, elle placera tout en haut les stations de radio personnalisées et ce, même si l'utilisateur que vous êtes, pourra dans les paramètres procéder à sa propre répartition.

Stations n'est provisoirement pas encore disponible dans notre pays, comme on peut le lire sur un communiqué du Google Play Store. On ne sait pas encore non plus clairement si Spotify sortira aussi sa nouvelle appli pour iOS.