Sogeti va tester des applications au SPF Finances

Le fournisseur de services IT s'engage dans un modèle de co-sourcing, par lequel il mettra à disposition du SPF du personnel et des moyens en vue de supporter les activités de test opérationnelles. Il aidera également à mettre en oeuvre une méthodologie de test interne, afin que le SPF acquière à terme de l'expérience en matière de tests.

Ce n'est pas une première pour Sogeti. De 2011 à 2013, l'entreprise avait déjà été active chez le SPF Finances pour la création du centre de compétences de test.

Le présent contrat a une valeur de 11 millions d'euros et courra sur sept ans. Il devrait faire en sorte que le SPF utilise de manière plus efficiente les applications fiscales, ce qui devrait se traduire par une meilleure qualité et par une réduction des coûts.