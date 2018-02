Samsung met au point un SSD de 32 téraoctets

Dans un communiqué posté sur son site web, Samsung présente le nouveau SSD de 32 To destiné principalement aux clients professionnels. Selon le fabricant sud-coréen, récemment devenu le plus important fabricant de puces au monde, le SSD (Solid State Drive) de 2,5 pouces repose sur la toute nouvelle technologie V-NAND.

Le drive, baptisé PM1643, intègre 32 nouveaux sticks NAND d'1 To de mémoire flash, et chacun de ces sticks contient une puce V-NAND de 512 Go constituée de 16 couches. Dans le communiqué, on peut lire que Samsung a réalisé aussi de nettes améliorations sur le plan des vitesses de transfert. Le PM1643 atteint en effet des vitesses de lecture et d'écriture quatre fois supérieures à celles d'un SSD classique. De plus, l'entreprise technologique assure que son nouveau produit permet également des vitesses de démarrage plus élevées.

Le nouveau SSD représente une nette amélioration par rapport au drive de 16 To sorti par Samsung en 2016. En comparaison avec ce dernier, l'entreprise a en effet doublé tant les performances que la capacité de stockage.