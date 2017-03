Qui seront les ICT Woman et Young ICT Lady of the Year?

La rédaction de Data News a cette année encore sélectionné un certain nombre de directrices ICT et de Young ICT Ladies. Après les votes émis par vous, les lecteurs, la liste a été ramenée à 5 nominées par catégorie. Les voici:

ICT Woman of the Year

Liesbeth Debruyn (General Manager, Elmos)

Muriel De Lathouwer (Managing director & CEO, EVS Broadcast Equipment)

Marie del Marmol (Country Manager, Insight Belux)

Claudia Herben (Vp Medical Devices Business Technology Leader EMEA, Johnson & Johnson)

Sandrine Lipartiti (Managing Director, Onepoint Belgium)

Young ICT Lady of the Year

Ségolène Martin (Managing Partner, Kantify)

Laura Monten (Business Process Engineer, Colruyt Group)

Adriana Petrescu (EU Global Process Lead, Accenture)

Valerie Taerwe (Consultant/Business Development Maanger, AE)

Nele Van Beveren (Agile Coach, KBC)

Qui prendra donc la suite d'Annemie Depuydt (KU Leuven, ICT Woman of the Year 2016) et d'Ursula L.J. Dongmo (ING, Young ICT Lady of the Year 2016)? Vous le saurez ce jeudi 9 mars lors de l'événement She Goes ICT organisé à Bruxelles.