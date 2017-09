Proximus devient actionnaire de Co.Station

Co.Station se présente elle-même comme un réseau de plus de 2.000 entrepreneurs, startups, entreprises, investisseurs et 'influencers'. Elle propose à Gand et Bruxelles de l'espace de travail partagé, qui héberge déjà quelques dizaines de petites entreprises. En 2014, Co.Station avait pourtant encore été déclarée en faillite, mais avec le soutien de BNP Paribas Fortis notamment, elle a bien vite redémarré.

Proximus collaborait depuis un an déjà avec Co.Station. "Proximus entend servir de catalyseur pour stimuler l'entreprenariat et aider les nouvelles entreprises numériques en Belgique à innover et à croître", déclare la directrice de Proximus, Dominique Leroy. "En tant que co-fondateur de Co.Station Gand, il nous est apparu clairement que nous partagions les mêmes valeurs et ambitions. Y prendre une participation était donc l'étape logique suivante." Proximus devient actionnaire aux côtés de BNP Paribas Fortis, SD Worx et USG.