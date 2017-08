Payconiq au Luxembourg

Payconiq fait l'acquisition de Digicash Payments, à qui, d'après l'entreprise, un quart des habitants du Grand-Duché de Luxembourg fait appel. Le service en lui-même, Digicash, continuera d'exister pour l'instant. Payconiq a pour objectif d'étendre ses services au cours du premier semestre 2018.

Actuellement, la société Payconiq n'est active que dans notre pays : plus de 35 000 magasins utilisent le système et le projet est soutenu par Belfius, ING et KBC. La société désire partir à la conquête du marché néerlandais du paiement mobile dans un avenir proche. Jusqu'à présent, elle a déjà acquis ABN Amro, ASN Bank, ING, Rabobank, Regiobank et SNS à sa cause.