Paris Hilton elle aussi tentée par la crypto-monnaie

Hilton prend en fait une participation dans LydianCoin, une monnaie virtuelle qui sera lancée bientôt. Celle-ci sera ainsi l'une des nombreuses alternatives, puisqu'à côté du Bitcoin et de l'Eretheum, il existe toujours plus d'unités monétaires virtuelles permettant des paiements mutuels. Ces derniers mois, il y a même des entreprises qui, au lieu d'une phase de capitalisation classique, envisagent le recours à une monnaie virtuelle qui ne soit pas encore soumise à une réglementation.

LydianCoin semble surtout être une monnaie de ce genre. Elle sera émise par Gravity4, une entreprise de marketing se focalisant sur les données massives (big data), et permettra de réserver des campagnes publicitaires via celle-ci. Gravity4 insiste cependant sur le fait que la monnaie ne sera pas émise dans une optique commerciale ou d'un accroissement de valeur. Techniquement, il s'agira certes d'une crypto-monnaie, mais dans la pratique, le but de Gravity4 sera de recueillir ainsi 100 millions de dollars.

Hilton même n'a pas souhaité faire d'autres commentaires sur ses projets, exception faite d'un tweet rempli de hashtags.

The Register fait entre-temps observer que Gravity4 est dirigée par Gurbaksh Chahal, qui n'est pas tout à fait sans reproche. C'est ainsi qu'il a dû quelque temps renoncer à sa fonction de CEO, après avoir en 2014 été reconnu coupable suite à différentes plaintes pour violence conjugale.