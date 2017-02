Nomadesk tombe entre les mains d'UnifiedPost

C'est en catimini que Nomadesk du CEO Filip Tack a été rachetée par UnifiedPost. Un bref communiqué paru dans une mise à jour de l'investisseur Gimv à éventé la nouvelle. Dans ce communiqué, Gimv annonce que Nomadesk a été revendue plus tôt ce mois-ci "à un acteur industriel". Il semble à présent qu'il s'agisse d'UnifiedPost, comme Nomadesk l'indique elle-même sur son site web et comme le journal De Tijd l'a aussi appris.

Nomadesk commercialise via son canal de partenaires des solutions professionnelles de partage et de synchronisation de fichiers, avec lesquelles les clients professionnels peuvent traiter, partager, synchroniser et sécuriser des fichiers tant en ligne qu'hors ligne. Nomadesk a été créée en 2004 par Filip Tack - à l'époque encore sous l'appellation Aventiv - et fut un pionnier du partage de fichiers (dans le nuage). Depuis 2009, l'entreprise s'appelle Nomadesk d'après le nom du software-as-a-service auto-développé.

UnifiedPost avait défrayé la chronique l'année dernière encore, après que l'entreprise belge elle aussi ait annoncé une augmentation de capital de 10 millions d'euros. "L'argent frais récolté par UnifiedPost sera principalement utilisé pour effectuer des rachats stratégiques", avait alors expliqué son CEO Hans Leybaert à Data News. Depuis sa création en 2000, UnifiedPost est devenue l'un des principaux fournisseurs belges de services de facturation et d'enregistrement électroniques. L'entreprise dispose entre temps aussi de filiales aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Roumanie. En 2015, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 21,5 millions d'euros avec quelque 200 clients.