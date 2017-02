Nokia 3310, le retour d'une icône

Ce n'est pas Nokia même, mais une autre entreprise finlandaise, HMD Global Oy, composée majoritairement d'ex-collaborateurs de Nokia, qui sortira bientôt le GSM symbolique. HMD a racheté fin de l'année dernière une partie des licences de Microsoft Mobile, selon le site technologique Venturebeat. Le journaliste Evan Blass généralement bien informé a appris que l'appareil sera annoncé d'ici quelques semaines lors du Mobile World Congress de Barcelone et coûtera 59 euros.

Tout un symbole

Le 3310 est l'un des téléphones mobiles les plus symboliques jamais produits. En 2000, l'appareil a remplacé le 3210 et est vite devenu un grand classique. En tout, le 3310 s'est vendu à 126 millions d'exemplaires. Ce qui l'a rendu surtout populaire, c'était la grande autonomie de son accu (pas des heures, mais des jours), son poids léger (133 grammes) et sa résistance aux chocs et aux éraflures. Du 3310, on disait autrefois qu'il survivrait même à une guerre mondiale!

Plusieurs licences

Les licences achetées par HMD sont principalement celles de ce qu'on appelle le feature phone, 'l'ancien GSM' sans le système d'exploitation et les applications. Mais HMD s'est également tournée vers l'actuelle Nokia - aujourd'hui une entreprise purement télécom - pour pouvoir utiliser la marque sur ses nouveaux produits. HMD a reçu cette autorisation, mais jusqu'à présent, on ne connaît pas le montant de l'apport (bénéfice) qui reviendra à Nokia dans la production et la vente des nouveaux... anciens GSM.