Motorola présente un couteau suisse pour votre santé

Le Motorola Health Mod n'est pas un module classique que l'on peut placer à l'arrière d'un smartphone Lenovo, mais un module qui se connecte au téléphone via Bluetooth. En deux minutes, il peut afficher au départ de l'index d'une personne diverses données précises sur sa santé. L'appareil mesure le pouls, la pression artérielle, la respiration et la température corporelle. Pour mesurer la température, l'Health Mod peut être également maintenu l'espace d'une seconde sur le front.

Toutes ces informations aboutissent ensuite dans l'appli de santé de Lenovo. L'objectif est d'obtenir une vision plus large de données de ce genre sur une période plus longue. Quant à savoir si le module pourra également partager ces données avec des applications de santé tierces (telles MyFitnessPal par exemple), Lenovo nous a répondu par l'affirmative, même si on ne sait pas encore très bien si l'intégration sera possible dès le lancement du module.

De plus, Lenovo souhaite, à l'entendre, aussi étoffer les applications de l'Health Mod car à terme, l'entreprise chinoise entend utiliser son mini-appareil pour mesurer le niveau de sucre dans le sang des utilisateurs et ce, sans devoir prélever une goutte de sang du doigt.

L'appareil est actuellement encore en phase de finalisation. Aucun prix officiel n'est encore connu. Lenovo a cependant accepté de nous dire qu'il coûtera environ 300 euros. L'Health Mod ne fonctionnera qu'avec un téléphone Moto Z.