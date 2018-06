Microsoft va proposer des machines Azure à 12 To de RAM

Microsoft Azure proposera bientôt des machines virtuelles disposant jusqu'à 12 To de RAM, basées sur les serveurs Intel Xeon Scalable. Voilà ce qu'annonce l'entreprise elle-même dans un rapport de statut sur SAP.

Selon Microsoft, la SAP Cloud Platform est à présent généralement disponible sur Azure. Elle y travaillait depuis 2011 déjà, et cela se fête donc avec quelques nouveaux types de machines virtuelles spécifiquement conçus dans l'optique de charges de travail très exigeantes en mémoire. Le type de machine appelé à faire tourner la base de données 'in-memory' SAP Hana notamment.

C'est ainsi qu'à côté de la machine à 12 To de RAM et d'une nouvelle machine à 128 Go, Azure introduit quelques options Hana permettant aux entreprises de faire évoluer la mémoire sur plusieurs machines virtuelles, afin d'atteindre une mémoire combinée de 18 To maximum.

Autre nouvelle fonction: le Standard SSD. Elle devrait permettre aux utilisateurs d'Azure de faire tourner le genre de charge de travail de production plus modeste certes, mais nécessitant des performances consistantes de la part des disques, sans pour autant devoir choisir directement l'option coûteuse du 'SSD premium'.

Ces annonces coïncident avec un communiqué de SAP même, qui lancera un nouveau service CRM lors de sa conférence Sapphire Now. Il s'agira en l'occurrence de SAP C/4Hana, qui devrait comprendre des données de consommateurs, du marketing, de la vente et le service clients.