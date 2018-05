Microsoft présente une nouvelle version de son tableau blanc numérique

Le Surface Hub 2 est le successeur de l'écran tactile original de Microsoft. Le précédent modèle se déclinait en modèles de 55 et de 80 pouces (ce dernier plus coûteux). Le nouveau tableau est plus compact avec ses 50,5 pouces et ce, sciemment en combinaison avec les fins bords d'écran, de manière à faire un seul grand tableau de plusieurs Surface Hubs.

L'objectif est que le tableau puisse être installé tant à l'horizontale qu'à la verticale. Le rapport 3:2 de l'écran veille à ce que le texte puisse s'afficher verticalement d'une manière confortable. Si vous effectuez un mouvement de rotation sur le pied - qui fait penser au chevalet du peintre -, on voit l'écran suivre lentement le mouvement, ce qui évite le basculement soudain comme on l'observe habituellement avec les interfaces tactiles dans Windows 10.

Dans la vidéo de promotion de Microsoft, l'écran est utilisé dans différents buts tels que la prise de notes, le visionnement de données, la création de concepts, les conversations vidéo ou l'élaboration de documents dans Word.

On ne sait pas encore quand le Surface Hub 2 sera en vente et combien il coûtera. Le précédent modèle de 55 pouces coûtait 9.000 dollars.