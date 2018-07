Microsoft lance une version gratuite de Teams

Teams permet désormais de connecter jusqu'à 300 personnes (dans la version gratuite) qui peuvent ainsi communiquer avec la messagerie instantanée, organiser des conférences audio et vidéo et partager des fichiers. La fonction de messagerie instantanée (et de recherche dans celle-ci) est illimitée.

Teams permet de configurer des groupes disposant chacun d'un espace de stockage allant jusqu'à 10 gigaoctets. En outre, chaque utilisateur dispose d'un espace de stockage personnel dans le cloud de 2 gigaoctets. Il va de soi que l'outil collaboratif s'intègre parfaitement avec les apps Office en ligne telles que Word, Excel, PowerPoint et OneNote, mais également avec des acteurs externes tels qu'Evernote et Adobe.

Teams fait partie de la suite Office, mais Microsoft voit la version gratuite comme un bon moyen de découvrir Microsoft 365, qui regroupe Office 365, Windows 10 et Enterprise Mobility + Security.