Microsoft annonce une date-butoir pour son Windows 8 Store

Microsoft se met progressivement à réduire son support pour Windows 8 et pour ses différentes composantes. Le support général du système d'exploitation Windows 8.1 avait été interrompu plus tôt cette année déjà. Ces cinq prochaines années, Microsoft ne prévoit plus que quelques correctifs sécuritaires. Pour ce qui est des nouvelles applis, elles pouvaient encore être ajoutées au Windows 8 Store et au Windows Phone 8 App Store.

C'en sera fini en novembre prochain. Microsoft annonce en effet sur son blog qu'après le 31 octobre de cette année, aucune nouvelle appli ne sera plus acceptée dans son magasin en ligne. Les mises à jour pour les applis existantes le seront cependant encore, du moins jusqu'au 1er juillet 2023. Les updates pour les applis sur Windows Phone 8 seront, elles, encore acceptées jusqu'au 1er juillet 2019.

Le Windows 8 Store a toujours été un peu le parent pauvre des différentes plates-formes d'applications. Avec Windows 10, Microsoft a déjà réussi à attirer davantage de développeurs vers son magasin d'applis, notamment grâce à la possibilité de distribuer plus de programmes traditionnels (tels iTunes) via la plate-forme.