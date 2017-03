MCS est le nouvel employeur d'Eric Van Bael (ex-HPE)

A partir du 3 avril, Eric Van Bael deviendra vice-président global sales au sein de l'éditeur de logiciels MCS. Cela fait 25 ans environ que MCS est active dans les domaines du 'facility management' (multiservices, multi-techniques) et de la gestion des lieux de travail dans plus de 60 pays. Elle mise surtout sur la plate-forme logicielle IWMS intégrée. Cela comprend une série d'applis mobiles et d'outils d'analyse permettant aux gestionnaires de biens et aux 'facility managers' d'avoir une vision des coûts et des performances de l'ensemble des bâtiments.

Eric Van Bael y sera désormais, en tant que vice-président, responsable des équipes de vente. MCS recherchait explicitement un "senior manager jouissant d'une expérience internationale, afin de continuer de soutenir et stimuler sa forte croissance", déclare Koen Matthijs, CEO de MCS. MCS vient encore d'être placée par Deloitte dans le 'Technology Fast 50' reprenant les éditeurs de logiciels en croissance la plus rapide.

Acteur belge

Van Bael a travaillé des années chez EDS, où il fut le managing director belge et ce, jusqu'au rachat de l'entreprise par HP. Il avait alors pris les rênes de HP Belgique et Luxembourg, une fonction qu'il échangea en 2014 pour celle de vice-président commercial & public sector EMEA. C'est en mai 2016 qu'il fut finalement nommé au poste de vice-président worldwide software services delivery chez HPE, la branche professionnelle qui s'était scindée de l'ancienne Hewlett-Packard. Mais au bout de trente années passées au sein du groupe technologique, Van Bael a quitté HPE. "Après avoir travaillé pendant la plus grande partie de ma carrière pour des entreprises américaines, je suis très enthousiaste à l'idée de mettre à présent cette expérience au service d'un acteur qui donne le ton sur le marché technologique belge", affirme Van Bael qui, chez MCS, distingue surtout un très grand potentiel d'innovation axé sur l'internet des choses (IoT), les données massives (big data) et les bâtiments intelligents.

MCS a son siège central à Anvers et dispose de filiales en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. L'entreprise prépare actuellement l'ouverture de nouveaux bureaux à Dubaï et Singapour.