Les pouvoirs publics préparent une nouvelle appli

"Aujourd'hui déjà, il existe pas mal d'initiatives susceptibles de nous faciliter grandement la vie, telles Tax-on-web, MyPension, MyCareer ou encore Student@work. Mais il nous faut à présent les réunir toutes. Nous, pouvoirs publics, nous avons trop souvent dit que le citoyen devait s'adapter à notre manière de travailler. Mais avec la nouvelle appli en préparation, nous voulons clairement indiquer que nous accordons à présent la priorité au citoyen et que nous allons nous adapter à sa situation", a déclaré De Croo.

L'appli, qui sera appelée 'BeApp', devra porter sur l'écran du smartphone toute forme d'interaction avec les différents pouvoirs publics. "Combien de temps vous reste-t-il à travailler? Qu'en est-il de votre contrôle fiscal? Toutes ces informations apparaîtront sur un seul et même écran. Ce sera un énorme pas en avant", a encore ajouté De Croo.

Depuis le début de cette année, il est déjà possible de se connecter à des applis de services publics telles MyPension et Tax-on-web via l'appli Itsme, qui est aussi utilisée à des fins d'authentification auprès des banques et opérateurs télécoms belges. Avec la nouvelle appli, De Croo souhaite abaisser encore le seuil d'accès aux applications des services publics en ligne.