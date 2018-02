Plus de 100.000 identifications via Itsme sur les sites web des pouvoirs publics

Itsme est l'appli mobile de Belgian Mobile iD, un consortium de divers banques et opérateurs de réseaux belges. L'objectif d'Itsme est d'offrir aux citoyens une solution aisée pour pouvoir s'identifier et confirmer ses transactions, sans avoir besoin d'un lecteur de carte. Depuis la mi-janvier, divers sites publics tels MyPension, Tax-On-Web et Student@work utilisent également cette nouvelle méthode d'identification.

Les premiers chiffres relatifs à l'utilisation d'Itsme sur les sites web des pouvoirs publics ont été annoncés dans un communiqué posté sur un blog. Il en ressort qu'entre le 8 janvier et le 18 février, 130.801 identifications ont été effectuées par 66.429 utilisateurs uniques sur ces sites avec Itsme. C'est plus que les 125.000 identifications effectuées en 2017 auprès des sept opérateurs et banques participants (depuis le lancement fin mai).

Le gouvernement lui-même qualifie les premiers tests avec Itsme de succès, mais en comparaison avec l'identification via l'eID, les chiffres sont encore relativement bas. En 2017, il y eut en effet 42,7 millions d'authentifications au moyen de l'eID, soit quelque 117.000 par jour.