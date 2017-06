Les ordinateurs portables quand même tolérés sur les vols vers les Etats-Unis

Le ministère américain de la sécurité nationale a élaboré de nouvelles mesures destinées à permettre aux passagers de garder leur ordinateur portable à bord durant les vols. La plus importante prévoit que les aéroports et les compagnies aériennes devront d'ici trois semaines scanner les appareils électroniques d'une taille supérieure à celle d'un GSM pour y rechercher la présence éventuelle d'explosifs et ce, pour tous les vols vers les Etats-Unis.

Les mesures envisagées s'appliqueront à 280 aéroports dans 105 pays. En tout, 180 compagnies aériennes internationales effectuent des vols quotidiens vers les Etats-Unis. Cela représente 2.000 vols chaque jour. Selon le ministère, 99 pour cent des compagnies aériennes répondent déjà aux conditions.

Le bannissement des ordinateurs portables avait provoqué une levée de boucliers tant de la part des passagers que des compagnies aériennes. Il avait précédemment déjà été appliqué à quelques pays arabes, mais il avait ensuite aussi été question de l'instaurer sur les vols au départ de l'Europe. Le nouveau plan a dès lors été accueilli favorablement par les passagers et les compagnies.