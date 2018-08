Lenovo lancera en 2019 une lampe, une fiche et une caméra intelligentes

Après un affichage intelligent, Lenovo souhaite étendre encore sa gamme de produits connectés pour la maison. En 2019, elle sortira donc en Europe une lampe, une caméra et une fiche intelligentes pour les consommateurs.

Lenovo est surtout connue pour être un fabricant d'ordinateurs et de smartphones (Motorola). Il y a quelque mois, l'entreprise présenta un affichage intelligent à commande vocale et bientôt, cette gamme devrait s'étoffer.

La Smart Bulb est une lampe à intensité lumineuse ajustable, offrant un éclairage blanc ou jaune à commander au moyen d'une appli. Selon l'entreprise, sa lampe ne nécessitera ni adaptateur ni élément intermédiaire, faisant ainsi référence à l'éclairage Philips Hue qui en a besoin, lui.

La Smart Camera est une caméra de surveillance domestique. Elle peut pivoter, zoomer et offrir une vision nocturne. De plus, elle peut effectuer des enregistrements audio et les reproduire. Par exemple pour aborder à distance quelqu'un dans votre habitation. Ce qui est pratique, c'est que les images peuvent être conservées tant dans le nuage que sur une carte-mémoire locale.

Quant à la Smart Plug, c'est une fiche adaptatrice reliant un appareil à une prise de courant et permettant de télécommander l'appareil au moyen d'une appli. La fiche dispose aussi d'un bouton physique et promet de consommer moins de courant que l'appareil. Elle ne peut cependant ni reconnaître les appareils, ni mesurer leur consommation, comme c'est le cas des fiches de l'entreprise belge Smappee.

Aux Etats-Unis, tous ces appareils sortiront sur le marché à partir du mois de novembre. La Smart Plug se vendra à 29,99 dollars, et la Smart Camera à 99,99 dollars. En Europe, le lancement est prévu pour début 2019, mais aucun prix n'a encore été annoncé.