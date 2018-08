Lenovo étoffe sa gamme d'ordinateurs portables

Ces prochaines années, Lenovo envisage d'étendre sa série Yoga, avec laquelle elle cible les consommateurs et ce, de différentes manières et formes. Il y a deux ans, l'entreprise lançait le Yoga Book, un ordinateur portable Windows compact et ultrafin avec, en lieu et place d'un clavier, un pavé tactile sensible pouvant servir de clavier 'virtuel' ou de bloc-notes numérique.

Yoga Book C930

Le Yoga Book C930 capitalise sur le précédent en y ajoutant un 'e-inkt display'. En mode laptop, on y trouve des touches (offrant un feedback 'haptique' à la frappe), mais il est possible aussi de dessiner, de prendre des notes ou d'effectuer librement des sélections sur l'écran noir-blanc. Ce qui est intéressant, c'est que l'écran fonctionne aussi comme une e-liseuse.

La batterie du C930 offre une autonomie de 10 heures, l'écran à encre électronique mesure 10,8 pouces et présente une texture quelque peu plus rugueuse, de type papier. L'appareil fait 9 millimètres d'épaisseur et tourne sur une puce Snapdragon 850.

Un gadget amusant: l'appareil s'ouvre automatiquement après deux pressions successives. Ce n'est certes pas là un élément révolutionnaire, mais un supplément bienvenu. L'appareil sera disponible à partir de septembre au prix conseillé de 999 euros (TVA incluse).

Yoga C930

Au niveau appellation, cet appareil pourrait être confondu avec le YogaBook C930, mais dans le cas présent, il s'agit d'un ordinateur portable 2-en-1 à part entière, équipé d'une puce Intel de la 8ème génération (dont les spécifications exactes peuvent encore varier d'un pays à l'autre).

Modification intéressante: Lenovo a équipé la charnière de l'appareil (pour le convertir en une tablette) d'un haut-parleur Dolby Atmos. L'ordinateur portable offre aussi de l'espace pour un stylet (qui se recharge une fois branché sur l'appareil) et est capable de reconnaître les commandes vocales (via Cortana ou Alexa) jusqu'à 4 mètres de distance. L'écran offre une résolution 4K, et la webcam incorporée peut être physiquement protégée. L'appareil sera disponible à partir du mois de septembre au prix conseillé de 1.499 euros (TVA incluse).

Yoga C680 WOS Avec le C680, Lenovo cible l'utilisateur ultramobile avec son connecteur pour carte SIM et son excellente batterie d'une autonomie de 22 heures, voire 25 heures en cas de reproduction vidéo uniquement. En standby, l'autonomie atteint même 700 heures. Au bout d'un quart d'heure de recharge, l'appareil tient le coup deux heures supplémentaires.

Ce 2-en-1 fait 12,5 millimètres d'épaisseur, pèse 1,2 kilo et tourne sur Windows S. L'appareil sera disponible à partir du mois de novembre au prix conseillé de 999 euros (TVA incluse)

Thinkpad: l'appareil pour les professionnels et les joueurs

La série Thinkpad est conçue pour l'utilisateur professionnel et se distingue traditionnellement par sa simplicité, sa facilité de maintenance et de réparation et sa rapidité d'utilisation au sein du département IT. Lenovo annonce ne pas envisager de chipoter au design reconnaissable, à savoir la boîte noire avec bouton de souris rouge au centre.

Mais tel est bien le cas sous le capot moteur. Lenovo entend en effet avec le Thinkpad X1 Extreme plaire à l'utilisateur professionnel qui, le soir, a aussi envie de jouer ou de visionner l'un ou l'autre effet graphique sur l'écran. L'appareil est équipé de la 8ème génération de puces Intel et se déclinera également en une version i9.

En outre, sa mémoire de travail (RAM) est extensible à 64 giga-octets. On y trouve aussi une carte graphique Geforce 1050 TI. L'appareil même ne pèse qu'1,7 kilo. Il nous faut faire observer ici qu'on ne sait actuellement pas encore clairement quelles versions avec quelles spécifications débarqueront sur le marché belge. Il sera quoi qu'il en soit disponible à partir du mois de septembre en Europe à partir de 1.695 euros (hors TVA).