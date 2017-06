Le rachat de SFR BeLux par Telenet est entériné

Fin de l'année dernière déjà, Telenet annonçait avoir conclu un accord en vue de racheter Coditel Brabant (la maison mère de SFR BeLux) pour 400 millions d'euros. La semaine passée, l'autorité belge en charge de la concurrence signalait ne pas avoir d'objection à ce rachat. Il y avait cependant une condition: que Telenet donne dans les quatre mois à Orange accès au réseau câblé de SFR.

Telenet déclare à présent qu'elle est d'accord. Le rachat est par conséquent définitif, et l'opérateur desservira dorénavant deux tiers de Bruxelles.

Telenet est à présent un acteur national

Grâce à ce rachat, Telenet acquiert aussi deux communes flamandes et sept wallonnes. Elle obtient du coup nombre de clients mobiles et câblés en Wallonie (90.000 clients) et au Grand Duché de Luxembourg (15.000 clients).

L'année dernière déjà, Telenet rachetait Base, qui fournit des services mobiles dans tout le pays. En reprenant SFR Belux, Telenet, qui était initialement un acteur purement flamand, devient un fournisseur national de services tant mobiles que câblés.

L'entreprise confirme une fois encore vouloir au cours des prochaines années investir quelque 12 millions d'euros supplémentaires en vue de moderniser les services câblés récemment rachetés.