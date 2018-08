Le Note9 entend plaire tant aux joueurs qu'aux employés de bureau

Le Note est traditionnellement l'assez solide petit frère des appareils bien connus Galaxy S. Ecran plus grand, davantage d'espace de stockage, un accu plus costaud et un stylet pour pouvoir travailler plus finement. Cela a tout d'un appareil 'business', mais le tout nouveau Note9 de Samsung veut également plaire aux joueurs.

Tout comme le Galaxy S9, le Note9 est davantage une évolution qu'une véritable révolution en comparaison avec les précédents modèles de la série. Qu'y a-t-il donc de changé? Le stylet (S-pen) est à présent équipé de Bluetooth. Il peut être utilisé comme une sorte de télécommande pour prendre des photos par exemple, alors que l'appareil repose sur une petite table, sans devoir déployer tout le bras. Ce stylet, apprend-on, intègre par conséquent une (minuscule) batterie, qui est rechargée, lorsque le stylet est glissé dans l'appareil. Le S-pen peut être pleinement rechargé en quarante secondes, après quoi il effectuera quelques deux cents 'clics'.

Capitaliser sur le S9

En outre, on retrouve sur le Note9 quelques éléments techniques déjà présents sur le S9. Les appareils photo sont plus ou moins identiques: un modèle double à l'arrière, dont un de type grand angle et l'autre à téléobjectif. Cette combinaison permet de réaliser de très belles photos même dans de piètres conditions lumineuses (voyez aussi nos expériences avec le S9). La fonction 'super ralenti' et les émoticônes AR sont du reste aussi présents.

Niveau sonore, le Note9 s'inspire également du S9 avec des haut-parleurs stéréo AKG et la possibilité d'activer le son Dolby surround pour les films par exemple.

Par ailleurs, le hardware est assez typique d'un appareil Note. L'écran Amoled est plutôt grand (6,4 pouces) et sous le capot moteur, on trouve une puissante batterie de 4.000 mAh, qui devrait pouvoir tenir le coup une journée entière, voire plus. L'appareil est étanche et tourne sur Android Oreo. Il est équipé d'une puce octa-coeur de 64 bits et de 6 ou 8 Go de RAM. Son espace de stockage a été étendu par rapport à celui de la version précédente: d'origine, l'appareil offre 256 Go d'espace de stockage contre 512 Go pour l'Executive Edition plus coûteuse. Cet espace peut encore être amplifié de 512 Go par une carte-mémoire. Il est donc en principe possible de disposer d'un appareil offrant un téraoctet d'espace de stockage.

On y trouve donc pas mal de technologies, ce qui se répercute sur le prix. Le Note9 sera en vente à partir du 24 août à des prix indicatifs compris entre 999 et 1.249 euros.

Dex et Fortnite

Ce qui est intéressant, c'est la façon dont Samsung tente de positionner le Note9. Il s'agit clairement d'un appareil premium. Il comprend aussi les outils de productivité attendus. On y retrouve ainsi DeX. Ce système, qui a entre-temps pris la forme d'un logiciel plutôt que d'une station d'accueil, vous permet de connecter votre appareil mobile à un écran et un clavier pour continuer de travailler comme sur un PC. La seule chose qui s'avère alors nécessaire, c'est un adaptateur HDMI.

Il convient à présent d'aborder étonnamment les 'game specifications' de cet appareil traditionnellement bureautique. Ces prochaines semaines, le magasin d'applis de Samsung sera le seul qui permettra le téléchargement de la version Android du jeu populaire Fortnite, un méga-hit qui a récemment encore défrayé la chronique parce qu'il va contourner le traditionnel Play Store. Pour jouer à ce jeu et à d'autres, l'appareil est en outre équipé d'un 'heat pipe', un mécanisme de refroidissement à base de carbone, destiné à faire oublier les problèmes de surchauffe du Note7. Fort de ses spécifications et de sa batterie, le Note9 devrait non seulement servir d'appareil de bureau, mais aussi être en tout point apprécié par les joueurs et se muer en 'Netflixbox'. Un touche-à-tout, on vous disait!

Pour le reste...

Conjointement avec le Note9, Samsung a également annoncé la Galaxy Watch S4, une montre intelligente intégrant les applis typiques de santé, d'agenda et de communication. Nouveauté étonnante: cette montre devrait être aussi étanche (dans l'eau douce ou chlorée), mais pas en plongée.

Enfin, le directeur de Samsung, DJ Koh, a annoncé la sortie d'un haut-parleur connecté: le Galaxy Home, qui fonctionnera avec Bixby, l'assistant intelligent de Samsung. La conclusion d'un nouveau partenariat avec le service de diffusion Spotify devrait représenter un atout dans la lutte concurrentielle que l'entreprise livre à Google et Amazon. On ne sait du reste pas encore clairement quand le Galaxy Home sera lancé sur le marché.