Le moniteur énergétique Smappee (un tantinet) plus intelligent grâce à une intégration avec Nest

Le moniteur énergétique de Smappee fonctionnera désormais conjointement avec le Nest Protect et le Learning Thermostat. L'entreprise belge considère cette collaboration comme une étape logique sur le chemin de son objectif qui est de pouvoir offrir la solution énergétique la plus complète possible.

Le moniteur énergétique de Smappee établit une distinction entre tous les appareils électroniques présents dans le living, ce qui permet à l'utilisateur de déceler ceux qui consomment beaucoup d'énergie. L'année dernière, l'entreprise avait aussi lancé le Smappee Plus permettant de gérer à temps réel et à distance la consommation.

Déterminer la température

"Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles applications nous permettant d'étendre notre écosystème, et la collaboration avec Nest s'inscrit dans cette vision", déclare Pieter Werbrouck, Product Manager chez Smappee. "A partir de l'appli Smappee, l'utilisateur peut désormais connaître la température de son habitation et l'ajuster si nécessaire."

L'intégration entre les deux plates-formes est donc bien limitée à la possibilité de voir et d'ajuster la température avec l'application du moteur énergétique. "Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas utiliser toutes les données des utilisateurs de Nest", nous a confirmé Werbrouck. Smappee a le droit de visionner les données des utilisateurs de Nest durant deux semaines. Voilà pourquoi le moniteur énergétique ne pourra donner avec Nest aucun aperçu très détaillé des données de chauffage à plus long terme.

Bornes de recharge

Avec le détecteur de fumée Nest Protect, il y aura davantage de possibilités. "Si le Nest Protect détecte de la fumée, Smappee vérifiera votre consommation de gaz. L'utilisateur que vous êtes, saura ainsi grâce à l'appli pour smartphone si la situation est préoccupante ou non", a encore expliqué Werbrouck.

Bientôt, Smappee entend également rendre son produit compatible avec les bornes de recharge pour voitures électriques. "Nous voulons permettre aux utilisateurs de Smappee de visualiser la consommation énergétique des bornes de recharge des voitures électriques. Mais si vous disposez chez vous de panneaux solaires par exemple, vous pourrez grâce à notre moniteur énergétique choisir aussi d'utiliser vos surplus d'énergie pour recharger la batterie de votre voiture."