Le marché des tablettes continue de régresser

Le marché des tablettes ne se porte pas bien depuis deux ans et demi déjà. Dans son dernier rapport, le cabinet d'analystes IDC évoque une régression de 8,5 pour cent d'une année à l'autre. Cela fait en réalité dix trimestres consécutifs que le nombre de tablettes vendues diminue. L'année dernière, seule la chinoise Huawei a enregistré quelque progrès.

Selon IDC, ce recul est dû à la combinaison d'un manque d'innovations et d'une croissance initiale particulièrement forte et bien malaisée à soutenir. "La vitesse à laquelle les tablettes ont conquis le marché entre 2010 et 2013, a été vraiment exceptionnelle pour des appareils à la consommation", explique Ryan Reith, qui examine le marché mobile mondial chez IDC. "Mais à présent, il apparaît que les consommateurs sont moins enclins à remplacer ces appareils ou à en acheter. Nous croyons qu'ils ont plusieurs raisons d'agir ainsi. Un incitant important réside dans le fait que nous faisons toujours davantage confiance à nos smartphones. Il faut dire aussi qu'il n'y a plus guère d'innovations au niveau des tablettes et ce, tant sur le plan de la forme que sur celui de la technologie."

Le principal fournisseur de tablettes est encore et toujours Apple, qui détient plus ou moins un quart du marché. L'entreprise a cependant annoncé un recul de nombre d'iPad écoulés de 13 pour cent au cours du dernier trimestre. Le numéro deux est Samsung, qui possède 16,5 pour cent du marché. Et le troisième classé s'appelle Huawei, qui est aussi le grand gagnant, puisque le géant technologique chinois a progressé de 32 pour cent durant le trimestre écoulé et a réussi à écouler 2,7 millions de tablettes contre 2 millions au cours de la période correspondante de 2016. Huawei a ainsi fourni 7,4 pour cent des tablettes au niveau mondial.