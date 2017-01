'Le compte Twitter de Donald Trump est peu sûr'

Selon le pirate, il s'agit en l'occurrence du compte @POTUS. Mais le compte @FLOTUS de la première dame Melania Trump et celui du nouveau vice-président Mike Pence ne seraient pas correctement sécurisés non plus.

Le problème concernerait le paramètre de sécurité sur Twitter, où un numéro de téléphone ou une adresse mail doit être saisi au cas où l'utilisateur ne connaîtrait plus son mot de passe. Quiconque opte encore pour ''oublier mot de passe'', puis saisit @POTUS, @FLOTUS ou @VP, voit ensuite apparaître à l'écran la mention ''nous avons l'information suivante associée à votre compte''. Une partie d'une adresse mail s'affiche alors, après quoi un lien est envoyé pour permettre de restaurer le mot de passe.

Première étape

Selon WauchulaGhost, saisir les lettres manquantes de quelqu'un et deviner son adresse mail constituent la première étape effectuée par des pirates pour tenter de forcer un compte. ''Pour nous, il n'est pas bien difficile d'imaginer quelle est l'adresse mail'', affirme le hacker, qui ajoute avoir deviné au bout de vingt minutes l'adresse mail probablement associée au compte de Melania Trump.

Celle de Mike Pence serait également facile à deviner. Cette adresse mail aurait du reste entre-temps été modifiée, mais celles de Donald Trump et de son épouse pas encore.

La station CNN affirme avoir été occupée trois jours durant à obtenir une réaction de la Maison Blanche, mais en vain jusqu'à présent.